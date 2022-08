Affari ufficiali anche in questa domenica 7 agosto per i club di Serie A. Sono tre i movimenti depositati: due arrivi e una cessione. Il trasferimento più importante è quello che riguarda Sam Lammers, attaccante dell’Atalanta, che va in prestito all’Empoli. Qui troverà la concorrenza di Destro e Satriano ma potrà giocarsi le sue chance con maggiore continuità. Acquisto in prospettiva invece per la Samp che prende il classe 2004 Mihailo Ivanovic dall’ F.K. Vojvodina. Sempre in prestito, va al Cosenza Marco Brescianini dal Milan.



