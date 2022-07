Nella giornata dell'8 luglio, la scena sul mercato se la sono presa tutta Juventus e Fiorentina, con i doppi arrivi di Pogba e Di Maria per i bianconeri e di Gollini e Jovic per i viola; di questi quattro, però, ad oggi solo Di Maria e Jovic sono stati annunciati ufficialmente.



La Lazio invece ha chiuso ufficialmente il colpo Casale dal Verona, un rinforzo di spessore per la difesa di Sarri che è pronto ad accogliere anche Romagnoli dopo l'accelerata odierna.



Continua ad essere molto attiva la Cremonese, che accoglie a titolo definitivo Chiriches e Sernicola dal Sassuolo e in prestito il portiere Radu dall'Inter.



Sul fronte cessioni, invece, Duarte dal Milan al Basaksehir, Christian Dimarco dall'Inter alla Feralpisalò e Iannoni dalla Salernitana al Perugia



RIEPILOGO ACQUISTI



Di Maria (c, Juventus da svincolato)

Jovic (a, Fiorentina dal Real Madrid)

Casale (d, Lazio dal Verona)

Chiriches e Sernicola (d e d, Cremonese dal Sassuolo)

Radu (p, Cremonese in prestito dall'Inter)