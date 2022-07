Nuova giornata di mercato e nuovi cambi di maglia, con molti intrecci tra la Serie A e la Serie B. Sul fronte delle trattative, Juve e Bayern Monaco hanno trovato l'accordo per la cessione di De Ligt mentre la Roma sta continuando il pressing per convincere Paulo Dybala. Aspettando di sapere chi sarà la prossima squadra dell'argentino, vediamo quali sono state le operazioni di mercato che si sono chiuse. La Juventus ha ceduto al Palermo a titolo definitivo, Matteo Brunori per circa 4 milioni di euro compresi i bonus. Chi resterà nel massimo campionato italiano è Paolo Ghiglione; ufficiale il suo passaggio dal Genoa alla Cremonese. Operazione già chiusa da tempo ma ufficiale da oggi, Mattia Caladra passa in prestito con diritto di riscatto dal Milan allo Spezia. Il difensore aveva già debuttato in amichevole.



Doppio trasferimento sull'asse Sampdoria-Lecce; il portiere Wladimiro Falcone e il centrocampista Kristoffen Askildsen passano al club pugliese in prestito con diritto di riscatto. Daniel Bessa, dopo non aver rinnovato il contratto con il Verona, ha trovato l'accordo con l'Ittihad Kalba. Verona che cede in prestito anche il giovane Mattia Turra alla Virtus Verona.



LE UFFICIALITÁ DI OGGI



Ghiglione (d) dal Genoa alla Cremonese

Brunori (a) dalla Juventus al Palermo

Bessa (c ) dal Verona all’Ittihad Kalba

Turra (d) dal Verona alla Virtus Verona

Falcone (p) dalla Sampdoria al Lecce

Askildsen (c) dalla Sampdoria al Lecce

Caldara (d) dal Milan allo Spezia