Ci si avvicina all'inizio del campionato di Serie A ma il mercato non si ferma. In particolare, continua a muoversi la Fiorentina, che dopo Jovic, Mandragora e Gollini, ha ufficializzato l'arrivo di Dodò. Il terzino brasiliano passa così al club toscano dallo Shakhtar Donetsk a titolo definitivo per 15 milioni di euro più bonus. Per un nuovo giocatore che arriva in Italia, c'è chi se ne è andato. Vedat Muriqi infatti lascia a titolo definitivo la Lazio per il Maiorca dopo il prestito della passata stagione;. un operazione da quasi 10 milioni di euro. La Cremonese si rinforza con Charles Pickel, centrocampista svizzero del Famalicao.



Molto attivo anche il mercato dei giovani, con il Verona che ha ufficializzato l'ingaggio di Alessandro Cortinovis dall'Atalanta con la formula del prestito di riscatto e controriscatto. L'Inter ha invece ceduto, sempre in prestito, il belga Tibo Persyn, classe 2002 che andrà all'FC Eindhoven. Infine, la Fiorentina ha salutato il giovane trequartista Vittorio Agostinelli, che passa alla Reggina in prestito.



TUTTE LE UFFICIALITÁ



Muriqi (a) dalla Lazio al Maiorca

Dodò (d) dallo Shakthar Donetsk alla Fiorentina

Persyn (c) dall’Inter al FC Eindhoven

Agostinelli (c) dalla Fiorentina alla Reggina

Cortinovis (c) dall’Atalanta al Verona

Pickel (c) dal Famalicao alla Cremonese