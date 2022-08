Si chiude un'altra giornata di mercato e non mancano le ufficialità. In particolare è la Roma la protagonista, che a centrocampo si sta muovendo molto sia in entrata che in uscita. Dopo la grande accoglienza, c'è stata anche l'ufficialità di Georgino Wijnaldum, che arriva dal Psg. Chi invece farà il percorso inverso, dalla capitale alla Francia, è Jordan Veretout. Il 29enne passa al Marsiglia a titolo definitivo per 11 milioni di euro. Un altro che lascia la Serie A ma non l'Italia è Moustapha Cissé. Il giovane attaccante si trasferisce in prestito dall'Atalanta al Pisa.



Si muovono anche due delle neo-promosse, ovvero la Cremonese e il Monza. La squadra allenata da Massimiliano Alvini si rinforza con Emanuel Aiwu, difensore classe 2000 precedentemente al Rapid Vienna. Il Monza invece continua ad inserire nuovi innesti e l'ultimo è Marlon, l'anno scorso da De Zerbi allo Shakhtar Per lui è un ritorno in Serie A dopo gli anni passati al Sassuolo. Giornata anche di rinnovi; Lukasz Skorupski prolunga con il Bologna fino al 2025 mentre il Milan ha comunicato il rinnovo di Tommaso Pobega per altre cinque stagioni.



TUTTE LE UFFICIALITÁ



