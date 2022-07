Giornata di mercato piena di incontri e trattative, con la Juventus protagonista dopo i colloqui portati avanti per Kalidou Koulibaly del Napoli e Nicolò Zaniolo della Roma. I più importanti colpi di mercato però li hanno messi a segno il Monza e l'Atalanta. La squadra allenata da Giovanni Stroppa infatti ha ufficializzato, proprio dai bergamaschi, l'arrivo di Matteo Pessina in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo nel caso di salvezza. Atalanta che subito ha garantito a Gian Piero Gasperini un degno sostituto. Ufficiale infatti il trasferimento di Ederson dalla Salernitana con Matteo Lovato che invece farà il percorso inverso. Acquisto di prospettiva per il Bologna che ha ingaggiato dall'Imolese Matteo Angeli, difensore classe 2002. Per un difensore che arriva in Serie A, ce n'è uno che se ne andrà definitivamente. Si tratta di Denis Vavro, ceduto dalla Lazio al Copenhagen. Non l'unica partenza tra le file laziali, è arrivato anche l'addio di Adekanye alla Go Ahead Eagles Voetbal BV. Per Felix Afena-Gyan non ci sarà invece un cambio di maglia - almeno per il momento - ma è ufficiale il prolungamento con la Roma fino al 2026.



LE UFFICIALITÁ DI OGGI



Pessina (c) dall'Atalanta al Monza

Ederson (c) dalla Salernitana all'Atalanta

Lovato (d) dall'Atalanta alla Salernitana

Vavro (d) dalla Lazio al Copenhagen

Adeyanke (a) dalla Lazio al Go Ahead Eagles

Angeli (d) dall'Imolese al Bologna