Dopo gli anticipi del sabato e le partite della domenica, alle 20.45 il Cagliari fa visita al Lecce in attesa del match di chiusura della giornata tra Spal e Genoa in programma domani sera. La squadra di Rolando Maran, vera e propria rivelazione del campionato, con una vittoria si porterebbe assieme alla Lazio a quota 27 punti, al terzo posto in classifica alle spalle di Juventus (35 punti) e Inter (34 punti). Il Lecce è sedicesimo in campionato a 10 punti, con una lunghezza di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Genoa. Dirige la gara l’arbitro Maurizio Mariani. Il match, però, è a rischio causa maltempo. A Lecce infatti diluvia in maniera incessante: è anche saltata la corrente e tutto lo stadio è rimasto per qualche minuto al buio. Ora la luce è tornata e le due società hanno comunicato le formazioni ufficiali. Poco prima era stato fatto un sopralluogo per valutare le condizioni del terreno di gioco.



20.54 - La partita inizierà dopo il nuovo sopralluogo, ma la partita resta a rischio perché a Lecce piove ancora a dirotto e bisogna capire se il pallone continuerà a rimbalzare o meno.



20.35 - Servono nuove prove. Potrebbe essere posticipato l'inizio del match. Non dovesse giocarsi questa sera, la partita verrà disputata domani alle 18.



20.30 - Al momento, sono più le possibilità che il match venga rinviato. È in corso un sopralluogo coi due capitani delle squadre e l'arbitro Mariani.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



LECCE - Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Petriccione; Shakhov; La Mantia, Lapadula.​



CAGLIARI - Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.​



STATISTICHE E PRECEDENTI - Solo tre delle 16 sfide tra Cagliari e Lecce in Serie A sono terminate in pareggio: completano il parziale sette successi sardi e sei pugliesi. Il Lecce ha vinto cinque delle otto sfide interne di Serie A contro il Cagliari (1N, 2P), solo contro l’Udinese ha ottenuto più successi interni nel massimo campionato (7V, 1N, 5P). Il Lecce ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime sei partite di campionato: striscia più lunga da maggio 2009 per i salentini, che arrivarono a quota otto. Solo il Brescia (uno) ha ottenuto meno punti del Lecce (due) in casa in questo campionato: solo nella stagione 2011/12 i salentini erano partiti peggio nelle prime cinque gare interne stagionali, in quel caso persero la sesta. Il Cagliari ha vinto tutte le ultime tre partite disputate dopo la pausa per le gare delle nazionali: l’unica volta in cui è arrivato a quattro è stata nel 1998. Il Cagliari ha vinto sette delle prime 12 partite di campionato, solo nel 1968/69 ha fatto meglio (otto) a inizio stagione, in quel caso pareggiò la 13ª. Il prossimo sarà il 250º tiro subito dal Lecce in questa Serie A (esclusi autogol) - da quando la Serie A è tornata a 20 squadre solo sette club hanno incassato così tante conclusioni prima di dicembre in una singola stagione. Nessuna squadra ha segnato più gol di testa rispetto al Cagliari in questo campionato (cinque) - allo stesso tempo, nessuna ne ha subiti meno dei sardi con questo fondamentale (uno). Sette giocatori dell’attuale rosa del Lecce hanno un passato nel Cagliari: Mancosu, Rossettini, Farias, Tabanelli, Tachtsidis, Gabriel e Vigorito. Giovanni Simeone ha partecipato attivamente a una rete per quattro gare di fila (due gol e due assist), già striscia record per l’attaccante del Cagliari nel massimo campionato.

A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI FRANCESCO MAROLDA PER 100ESIMO MINUTO.