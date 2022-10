Dopo il successo in Conference League contro gli Hearts, la Fiorentina ritrova il campionato nel monday night del Via del Mare contro il Lecce. La squadra di Baroni torna invece in campo dopo la buona prestazione dell'Olimpico contro la Roma, chiusa comunque con una sconfitta. I viola sono al momento quattordicesimi con nove punti, mentre i giallorossi occupano al momento la sedicesima piazza con 7 punti. Calcio d'inizio alle 20:45.



QUALCHE DATO - Tra le due squadre, i precedenti sono 29. L'ultima volta, nel luglio 2020, vinse la Fiorentina. Quest'anno, il Lecce non ha ancora vinto in casa. La Fiorentina ha perso sei delle ultime sette partite: sarà il primo incrocio tra Italiano e Baroni in A.



FORMAZIONI UFFICIALI



Lecce: Falcone; Pongracic, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.



Fiorentina: Terracciano; Dodò, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouamé.