Sampdoria-Roma e Lecce-Fiorentina sono i due match che chiuderanno la decima giornata della Serie A. Alle 18:30 a Marassi va in scena la sfida tra José Mourinho e l’allievo Dejan Stankovic, gara che permetterebbe ai giallorossi di scavalcare Lazio e Udinese in classifica. La Roma ha il quarto posto nel mirino ma deve vincere su un campo difficile. Senza alcuni titolari, Dybala su tutti, i giallorossi partono comunque favoriti sulla lavagna scommesse e il segno 2 è proposto a quota 1,72, contro il pareggio a 3,85 e il segno 1 per i blucerchiati che vale 5,00. Sarebbe il primo successo in campionato per i liguri. Per quanto riguarda i probabili marcatori della gara Tammy Abraham a quota 2,50 e Nicolò Zaniolo a 4,00 sono i più attesi tra i giallorossi. Francesco Caputo è la più probabile tra le risposte blucerchiate a 4,50. In Lecce-Fiorentina, alle 20:45, si incrociano invece due squadre che hanno vinto una sola partita nelle ultime quattro giornate. I viola in particolare vengono da due sconfitte contro Lazio e Atalanta e mister Italiano sa che deve rialzare subito la testa. In Salento però non sarà facile e il segno 2 vale su Betaland quota 2,06. Molto più alte comunque le proposte per il segno 1 a 4,00 e il pareggio a 3,30. A decidere la gara potrebbe essere Luka Jovic: una sua rete vale quota 3,25.