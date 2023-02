All'andata l'infortunio di Dybala dopo il rigore segnato, al ritorno un incrocio che vale alla Roma il possibile aggancio momentaneo al secondo posto dell'Inter. Il Lecce, che naviga in acque tranquille in classifica, è tornato alla vittoria sul campo della Cremonese nell'ultimo turno, 2-0, stesso risultato con cui la Roma ha archiviato la pratica Empoli. La 22esima giornata propone al Via del Mare l'incrocio tra le due giallorosse di A.



LE STATISTICHE



La Roma ha sempre trovato il gol nelle ultime 19 sfide di Serie A contro il Lecce, realizzando una media di 2.4 reti a incontro - l'ultimo clean sheet del Lecce risale infatti al 9 aprile 2000, un pareggio a reti inviolata al Via del Mare.



Dopo il successo per 2-0 contro la Cremonese nell'ultimo turno, il Lecce potrebbe tenere la porta inviolata per due partite consecutive di Serie A per la prima volta da marzo/aprile 2012 (due 0-0 con Serse Cosmi alla guida).



Il Lecce è la squadra contro cui Paulo Dybala ha giocato più partite di Serie A trovando sempre la rete (tre gol in tre sfide): tra le squadre affrontate più di una volta nella competizione, i pugliesi sono infatti quella contro cui l'argentino vanta la miglior media minuti/gol