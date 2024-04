Si avvia verso il completamento la 30esima giornata di Serie A.Sarà un lunedì di Pasquetta cruciale per salentini e capitolini, in corsa rispettivamente per la salvezza e per un posto nella prossima edizione della Champions League, la prima con il nuovo format. In Salento, infatti, sono in palio tre punti d’oro per Gotti e De Rossi, due allenatori subentrati a stagione in corso.LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Dorgu; Almqvist, Piccoli, Sansone. All. Gotti

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Lukaku, Zalewski. All. De Rossi