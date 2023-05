. I salentini per allontanare sempre di più la zona calda della classifica, i gialloblù, invece, per continuare a sperare nel mantenimento della categoria, superare lo Spezia ed avvicinare proprio la formazione di Baroni. L’infruttuosa trasferta del Lecce a Torino – contro la Juventus – è solo l’ultima delle sconfitte arrivate per il Lecce nel recente periodo, costellato da un solo successo ed un pareggio nelle ultime 10 giornate. Il Verona, di contro, proviene dall’amara e tennistica sconfitta contro l’Inter per 6-0 che ha messo fine ad una sequenza di 4 match senza sconfitte per gli scaligeri – 2 vittorie e 2 pareggi -. Il record in trasferta del Verona non aiuta senz’altro la formazione di Zaffaroni che, nel corso di questa stagione, non sono ancora riusciti a vincere lontano dal pubblico di casa – 7 pareggi e 9 sconfitte -.Il Lecce ritorna ad ospitare al Via del Mare il Verona. È la 21esima volta che le due squadre si affrontano, in campionato, nel Salento. Nelle precedenti 20 partite (7 in serie A e 13 in B) il bilancio dei giallorossi può considerarsi positivo: le vittorie sono state 11, i pareggi 5 e le sconfitte 4. Delle 7 partite disputatesi in Serie A, i salentini ne hanno vinte 4, pareggiate 2 e persa 1.