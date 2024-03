Serie A, l'Inter vuole dimenticare Madrid: contro il Napoli quote da riscatto. Lotta secondo posto: Milan e Juventus avanti

Mettersi subito alle spalle l'eliminazione in Champions League contro l'Atletico Madrid e continuare la rincorsa verso la seconda stella. L'Inter ospita a San Siro il Napoli, l'altra eliminata nella settimana di Champions, per centrare l'undicesima vittoria consecutiva in Serie A e il quinto successo di fila in casa contro i campioni d'Italia, offerto a 1,60 contro il 5,50 del colpo partenopeo. Nel mezzo, a 4, il segno «X». L'Inter è la miglior difesa del campionato e quella con più clean sheet: in quota comanda però il Goal, a 1,72, sul No Goal visto a 2. Tra i grandi delusi delle notti di Champions League ci sono i due bomber Lautaro Martinez e Victor Osimhen: su William Hill in pole c'è il "Toro", a 1,95, sul nigeriano proposto a 3,50.



Il Milan, scavalcata la Juventus al secondo posto, vuole mantenere la posizione contro un Verona reduce da due successi contro Sassuolo e Lecce, ma sempre sconfitto contro i rossoneri nelle ultime sei. Anche domenica per gli esperti di William Hill sono avanti Leao e compagni, visti vincenti a 1,70 contro il 5 del tris gialloblù. Si gioca a 3,70 l'opzione pareggio. Proprio un pareggio, l'1-1, è in testa alla lavagna dei risultati esatti, a 6, seguito dallo 0-1 a 6,50, mentre la terza vittoria di fila per 1-0 a favore degli uomini di Baroni sale a 11 volte la posta.



Vuole ripartire la Juventus, capace di centrare solo sei punti nelle ultime sette di Serie A, contro un Genoa imbattuto nei due precedenti contro la Vecchia Signora. Tuttavia, su William Hill è avanti il riscatto bianconero, a 1,50, sale a 3,80 il pareggio già uscito all'andata, con il segno «2», assente da 19 partite a Torino, fissato a 7,50. Max Allegri ritrova Dusan Vlahovic – out contro l'Atalanta per squalifica – con il gol del serbo dato a 2,20 mentre Albert Gudmundsson, autore di due gol in altrettante sfide contro la Juve è proposto nel tabellino dei marcatori a 5,50.



Sempre calda la lotta per il quarto posto con il Bologna, impegnato nell'anticipo di venerdì contro un Empoli mai battuto in Serie A al "Castellani". Favorita la prima volta emiliana, a 2,10 contro il 3,80 degli uomini di Nicola, a secco da due giornate. Dopo la qualificazione ai quarti di Europa League, Roma e Atalanta sono favorite nel turno casalingo. I giallorossi comandano nettamente, a 1,38, contro il Sassuolo (8), mentre i nerazzurri vedono a 1,85 il successo contro la Fiorentina (4), altra qualificata nel giovedì europeo. La prima della Lazio del dopo Sarri è contro il Frosinone: biancocelesti favoriti a 2,15 contro il 3,30 dei padroni di casa. Punti pesantissimi in palio per la salvezza all'Arechi tra Salernitana (3) e Lecce (2,50); non vuole invece fermarsi il Cagliari (3,60), indietro però nelle quote a Monza (2,10) mentre stessa quota per la vittoria di Udinese e Torino, nello scontro della Dacia Arena, con entrambi i club proposti a 2,80.