Prosegue il programma della 33esima giornata di Serie A, con un programma ricco in questo mercoledì sera. Si parte alle 19.30, oltre a Milan-Parma altre due partite: il Bologna di Mihajlovic vuole dimenticare il pari subito in extremis dal Parma nell'ultimo turno e affronta il Napoli di Gattuso, reduce dal 2-2 casalingo contro il Milan; la Sampdoria invece prova a mettere altro margine sulla zona retrocessione e ospita il Cagliari, che non vince da quattro partite con un solo gol segnato in questo parziale.



Alle 21.45, poi, è il turno della Roma: i giallorossi danno la caccia al terzo successo consecutivo per difendere il quinto posto, valido per l'accesso ai gironi di Europa League, all'Olimpico arriva un Verona a secco di vittorie nelle ultime tre. Stesso orario per la delicata sfida salvezza tra Lecce e Fiorentina: i giallorossi cercano tre punti per scavalcare momentaneamente il Genoa, la Viola per portarsi a +10 su Lecce e mettere l'ipoteca sulla partecipazione alla prossima Serie A.