Si chiude oggi la terza giornata di Serie A. Dopo le vittorie di Milan, Inter e Juventus, alle 18 si inizia la domenica di calcio con la sfida del Franchi tra Fiorentina e Udinese. Entrambe arrivano da due vittorie convincenti: la Viola ne ha rifilate 6 al Chievo, i friulani hanno avuto la meglio con la Samp; entrambe vogliono arrivare a quota 6 prima della sosta.



Alle 20.30, poi, in campo tutte le altre. Il Napoli che vuole rispondere alla Juventus è attesa dalla sfida di Marassi con la Samp, mentre l'altra squadra a punteggio pieno, la Spal, va a Torino per la sfida contro la squadra di Mazzarri, reduce dal pareggio in rimonta in casa dell'Inter.



Tra le deluse di questo avvio di stagione c'è la Lazio, che all'Olimpico ha l'occasione per centrare i primi punti della stagione contro il Frosinone, e c'è l'Atalanta, reduce dalla cocente delusione europea, che vuole rifarsi contro il Cagliari. Chiudono il programma il Sassuolo di De Zerbi contro il Genoa e il Chievo Verona (ancora a secco) contro l'Empoli.