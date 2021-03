Dopo Lazio-Crotone di ieri alle 15 e Atalanta-Spezia delle 20.45,. Si parte: due squadre reduci da un ko che si affrontano per provare a restare aggrappate all’Europa. Il Verona è ottavo a 38 punti, il Sassuolo insegue a 36; davanti c’è la Lazio a 46.. La squadra di Pippo Inzaghi ha pareggiato l’ultima gara con lo Spezia, quella di Prandelli col Parma. Le due formazioni sono appaiate in classifica a 26 punti, a +6 sul terzultimo posto ora occupato dal Torino che sarà impegnato domani contro l’Inter.. I padroni di casa sono reduci dal ko contro la Roma, gli ospiti dal successo col Sassuolo. In classifica l’Udinese è undicesimo a quota 32, il Grifone invece tredicesimo a 27, a +7 sul Torino terzultimo. Entrambe le squadre vogliono allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.