Dopo i debutti di Juventus, Napoli e Milan, tocca anche alle altre scendere in campo per la prima giornata della nuova stagione di Serie A. Tra gli incontri della serata, tutti in programma alle 20.45, spiccano quelli dell'Atalanta di Gasperini, che dopo una grande stagione culminata con il terzo posto riparte dal Paolo Mazza di Ferrara contro la Spal, e Lazio, impegnata in una sfida dal retrogusto europeo contro la nuova Sampdoria di Di Francesco. In campo anche il Brescia di Cellino in un derby personale per il presidente contro il suo ex Cagliari, e il Bologna, che senza Mihajolvic debutterà sul campo del Verona per provare a mettere subito punti in cascina in vista della lotta salvezza. Torna in campo anche il Torino di Walter Mazzarri, chiamato a rialzare la testa dopo il brutto risultato interno in Europa League; i granata ospitano il Sassuolo di De Zerbi, che dovrà ripartire con il piede giusto per provare a fare il definitivo salto di qualità. Il semaforo è finalmente verde: la Serie A è ripartita.