Prosegue lae oltre al big match Inter-Napoli (18) e al debutto di Shevchenko sulla panchina del Genoa contro la Roma (20.45), ci sono altri tre incontri in programma in questa domenica. Si partecon il lunch match tra: i neroverdi di Dionisi passano due volte in vantaggio, prima con il gol die poi con il rigore di(procurato da Frattesi per un contatto con Lykogiannis), ma i rossoblù rimontano due volte con il capolavoro di(segna in mezza rovesciata) e il rigore trasformato da(guadagnato dallo stesso attaccante per contatto con Frattesi). Finisce, il punto smuove la classifica del Sassuolo dopo due sconfitte consecutive, il Cagliari interrompe la striscia di quattro sconfitte ma non sorride., poi, ildi Mihajlovic va a caccia del terzo successo consecutivo per tenere il passo della Juventus e ospita unreduce da due risultati utili e in cerca di punti per allontanarsi dalla zona calda.Stesso orario per, sfida tra la penultima e la terzultima della classe separate da due punti (rispettivamente 7 e 9).