Dopo la pausa per ke nazionali, la Serie A torna in campo con gli anticipi del sabato per quanto riguarda la 13esima giornata. In scena tre partite: alle 15 al Gewiss Stadium di Bergamo c'è Atalanta-Spezia, alle 18 all'Olimpico di Roma c'è Lazio-Juventus e alle 20.45 al Franchi di Firenze si affrontano Fiorentina e Milan. Di seguito gli episodi da moviola delle tre sfide, analizzati da Calciomercato.com:





ATALANTA – SPEZIA h. 15.00

ABISSO

PERETTI – CIPRESSA

IV: VOLPI

VAR: MAGGIONI

AVAR: DI IORIO



33' RIGORE PER L'ATALANTA COL VAR, POI RIBATTUTO - Maehle calcia in porta, Sala si oppone tirando indietro le braccia in area, ma poi colpisce clamorosamente il pallone con la mano, staccando il braccio dal corpo: Abisso dapprima non concede nulla, poi assegna il rigore col VAR. Zapata sbaglia, ma il penalty viene ribattuto perché un Erlic entra in area prima del dovuto.



LAZIO – JUVENTUS h. 18.00

DI BELLO

BERCIGLI – BERTI

IV: PATERNA

VAR: BANTI

AVAR: BINDONI





FIORENTINA – MILAN h. 20.45

GUIDA

TOLFO – VONO

IV: PICCININI

VAR: MASSA

AVAR: RANGHETTI