Dopo i quattro anticipi tra venerdì e sabato, con i successi di Bologna, Atalanta, Sampdoria e Verona rispettivamente contro Roma, Fiorentina, Torino e Juve,Si parte alle, con il lunch match del 'Mazza': laha perso cinque delle ultime sei partite, mentre ilarriva da tre risultati utili consecutivi ( FORMAZIONI UFFICIALI ).Alle, oltre a Napoli-Lecce, tocca al. I rossoblù non vincono dal 5 dicembre, ma sono reduci da tre pareggi consecutivi dopo una serie di quattro sconfitte in campionato. Sardi di scena a Marassi contro unche arriva dai due buoni pareggi esterni con Fiorentina e Atalanta. In contemporanea, esordio sulla panchina delper Diego Lopez: i lombardi ospitano l', reduce da tre ko di fila.Alleladi Inzaghi va a, in serata il derby di Milano tra