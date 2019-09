Torna in campo la Serie A per la seconda giornata: in campo alle 20.45 l'Atalanta di Gasperini reduce dalla vittoria in rimonta sul campo della Spal, contro il Torino di Mazzarri fresco dell'eliminazione dall'Europa League per mano del Wolverhampton.



Altra sfida affascinante è quella tra Genoa e Fiorentina, entrambe capaci di mettere in difficoltà due grandi come e Roma e Napoli alla prima giornata. Chiamata importante soprattutto per la viola di Montella, che dovrà raccogliere i primi punti stagionali dopo la grande campagna acquisti di Commisso.



Punti importantissimi in ballo nella sfida salvezza tra Lecce e Verona, già chiamate al primo scontro diretto della stagione. Così come Udinese e Parma, impegnate in Friuli, che però arrivano alla sfida con umori opposti: i bianconeri infatti sono reduci dall'ottimo successo contro il Milan, mentre gli uomini di D'Aversa sono incappati in una sconfitta casalinga contro la Juventus. A chiudere il programma il match tra il Sassuolo di De Zerbi e la Sampdoria di Di Francesco, entrambe sconfitte alla prima giornata rispettivamente da Torino e Lazio.