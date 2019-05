Dopo i tre anticipi di ieri, prosegue oggi la, la penultima di questa stagione. Si parte alle 12,30 con, due squadre che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato: la partita ha vissuto sull'(per lui pasillo de honor da parte di compagni e avversari, ovazione del pubblico e futuro da dirigente ) e sulla ricerca del gol (senza successo oggi) di. Alle 15, il programma prevede due incontri importanti in chiave salvezza ed Europa League:La domenica prosegue poi alle 18 con, per poi concludersi alle 20.30 con. Infine, lunedì sera, il turno chiuderà i battenti con