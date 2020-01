Si completa oggi, con altre 6 partite, il programma della 18esima giornata di Serie A. Si parte alle 12.30 col derby dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina: la squadra di Mihajlovic

manca l'appuntamento col terzo successo consecutivo, ma il pareggio su punizione al 94° di Orsolini vale quasi come una vittoria. Beffa atroce per Iachini, che esordiva sulla panchina dei viola e aveva accarezzato l'idea di iniziare subito con 3 punti grazie alla prodezza balistica di Benassi. La magra consolazione è l'aver interrotto la recente emorragia di punti - solo uno conquistato nelle ultime 6 partite.



Alle 15, oltre a Juventus-Cagliari e Milan-Sampdoria, col possibile esordio bis in rossonero di Ibrahimovic, va in scena la sfida tra Atalanta e Parma. Kulusevski affronta per la prima da volta da ex la squadra che lo ha fatto debuttare in Serie A e lo ha recentemente ceduto alla Juventus; Gasperini vuole continuità dopo il roboante 5-0 rifilato al Milan prima della sosta, la formazione di D'Aversa - in piena zona Europa - va a caccia del quarto risultato utile consecutivo.



Si prosegue alle 18, con Lecce-Udinese - sfida a rischio rinvio per le forti raffiche di vento in Salento - e si chiude alle 20.45 col big match tra Napoli ed Inter: gli uomini di Gattuso non possono sbagliare per non perdere altro terreno dalla zona Champions, quelli di Conte per restare incollati alla Juve anche dopo il primo impegno del 2020.