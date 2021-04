a caccia di punti pesantissimi in chiave Champions League. Dopo gli anticipi del sabato e della domenica mattina prosegue il 30esimo turno dicon altre tre partite, in programma alle ore 15.Oltre alla Juventus, impegnata contro il Genoa allo Stadium, torna in campo il, reduce dalla sconfitta proprio contro i bianconeri nel recupero della partita rinviata alla 3a giornata. La squadra di Gattuso affronta a Marassi la, per rispondere alla vittoria del Milan e non perdere ulteriore terreno da Juve e Atalanta. Dal 1' minuto dovrebbe rivedersi, coninizialmente in panchina.Sempre alle 15 la, dopo il successo in extremis contro lo Spezia, si gioca contro iltre punti chiave per non perdere il treno Champions. Senza Correa squalificato Inzaghi (che non sarà della trasferta, in quanto positivo al Covid) si affida aAudero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Jankto, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, GabbiadiniOspina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Sturaro, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; LasagnaReina; Marusic, Acerbi, Radu; Akpa Akpro, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile​