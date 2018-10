Al via la 10a giornata di Serie A e, oltre a Empoli-Juventus delle 18, sono due gli anticipi in programma in questo sabato.



Si parte alle 15 con Atalanta-Parma: rilanciati dalla manita rifilata al Chievo, i bergamaschi cercano altri tre punti per risollevarsi in classifica; la squadra di D'Aversa invece vuole ripartire dopo il ko interno con la Lazio.



Alle 20.30 poi è il turno di Torino-Fiorentina: entrambi reduci da pareggi, rispettivamente contro Bologna e Cagliari, e divise da un solo punto in classifica (Viola a 14, granata a 13 e a caccia di sorpasso).