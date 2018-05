Dopo l'anticipo che ha visto la Juventus festeggiare la vittoria del suo settimo scudetto prosegue la 38esima e ultima giornata del campionato 2017/18 della Serie A. Tanti ancora i verdetti da esprimere sia nella zona Champions/Europa League, sia, soprattutto nell'accesissima corsa salvezza.



Si parte alle 15 con Genoa-Torino, sfida sulla carta priva di obiettivi, ma con due allenatori, subentrati in corsa che studiano già le mosse in vista della prossima stagione.



Alle 18 oltre a Milan-Fiorentina è Cagliari-Atalanta l'altra sfida fondamentale per un piazzamento in Europa League con i bergamaschi settimi in cerca di una vittoria per provare il sorpasso sul Milan e difendersi dall'assalto della Fiorentina il cui sogno europeo è aggrappato a un filo.



Anche il Cagliari ha però bisogno di punti fondamentali nella corsa salvezza dove in 5 sono a rischio per l'ultimo posto retrocessione. I sardi hanno un punto di vantaggio su Crotone e Spal impegnate rispettivamente fuori casa contro il Napoli e in casa contro la Sampdoria. A +2 sul Crotone ci sono invece l'Udinese impegnata col Bologna e il Chievo che ospita il Benevento.



Chiude la giornata la sfida Champions Lazio-Inter che si giocherà in contemporanea con Sassuolo-Roma. I giallorossi non sono ancora certi del terzo posto e in caso di successo dei biancocelesti servirà la vittoria sull'ex formazione di Di Francesco per conservarlo.