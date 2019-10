Dopo le partite di ieri, sono sei le gare in programma oggi in Serie A per chiudere la 7a giornata di campionato. Si parte alle 12.30 con Fiorentina-Udinese: i padroni di casa, reduci dalle due vittorie consecutive contro Sampdoria e Milan, vogliono arrivare alla sosta con un altro successo. Di fronte c’è l’Udinese di Tudor, che ha vinto l’ultima sfida 1-0 col Bologna. I viola sono a 8 punti in classifica, gli ospiti a 7.





Alle 15 si giocano tre partite: Atalanta-Lecce, Bologna-Lazio e Roma-Cagliari. La squadra di Gasperini torna a giocare a Bergamo, nel nuovo Gewiss Stadium, dopo la sconfitta in Champions League contro lo Shakhtar. L’Atalanta è terza in classifica con 13 punti, di fronte c’è il Lecce di Liverani, quartultimo a 6 punti. Al Dall’Ara il Bologna, tredicesimo con 8 punti, attende la Lazio di Simone Inzaghi (sesta a 10 punti): sfida importante per entrambe le formazioni, coi padroni di casa che vogliono tornare a vincere dopo la sconfitta con l’Udinese e i biancocelesti alla ricerca di continuità. La terza gara è Roma-Cagliari, con la squadra di Fonseca che vuole vincere per accorciare la distanza sulle prime della classe. Il Cagliari è a una sola lunghezza di distanza dai giallorossi.



Seguono alle 18 Torino-Napoli e alle 20.45 il derby d’Italia tra Inter e Juventus.