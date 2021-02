Prosegue la, dopo i tre anticipi del sabato, con altri sei incontri in programma in questa domenica. Si partecon: la squadra di Gasperini vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta con annesse polemiche in Champions League contro il Real Madrid e cerca la terza vittoria consecutiva in campionato per agganciare la Juventus al terzo posto; i blucerchiati di Ranieri, invece, arrivano dal ko in casa della Lazio., oltre a Inter-Genoa, altre due partite chiave per la lotta salvezza. Scontro diretto tra, rispettivamente ultima (12 punti) e terzultima (15 punti): i padroni di casa arrivano da cinque sconfitte consecutive, i sardi invece (alla prima di Semplici) cercano una vittoria che manca addirittura dal 7 novembre (da allora cinque pareggi e undici sconfitte).Stesso orario per: le due squadre, appaiate a 25 punti, vogliono allungare sulla zona calda della classifica.Chiudono il programma Napoli-Benevento (18) e Roma-Milan (21).