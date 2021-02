IL TABELLINO

. Le sette assenze di titolari bianconeri (senza neanche un covid, tutta roba diciamo di normale amministrazione fisica) a Verona, dove la Juventus ha perso 11 volte sugli ultimi 29 scontri, in teoria la intaccano relativamente poco, per via dell’abbondanza di ricambi validi, addirittura concorrenziali, in difesa e a centrocampo,. Quanto al Verona, sta al gioco degli opinionisti, accettando di essere una sorta di replica in scala per ora minore dell’Atalanta, praticando un gioco aggressivo, soprattutto mai concedendosi il lusso svenevole di sentirsi inferiore.Nei primi 10’ della partita la Juventus tira sette volte verso la porta del Verona, tutti errori di mira, mentre al secondo assalto gialloblu Faraoni di testa costringe Szczesny ad una deviazione stregonesca sul palo. Il 3-4-2-1 del Verona presenta un ex, Sturaro, al centro, dove si attendeva Temeze. Il 3-5-2 della Juventus impegna Chiesa ad un su e giù di grande dispendio fisico, per coprire tutta la fascia. Il primo ammonito dall’arbitro Maresca è Ramsey, diventerà capofila di un elenco giallo di decisionisti ammoniti, non di cattivoni.. Più Verona, davvero, e a tutto campo, con Dimarco che folleggia bene. E più urla di Juric, mentre Pirlo sembra un predicatore di capelli lunghi e pensieri lunghissimi.. E’ il 49'. Ronaldo è al 26esimo gol stagionale su 29 partite, in tre volte che ha giocato contro il Verona ha sempre fatto un centro, la felice nemesi targata CR7 pro Juve sembra bene avviata, ma Ramsey si mangia un’occasionissima e se ne mangiucchia altre due però di finalizzazione più difficile. Poco dopo la mezz’ora il Verona, dove nell’intervallo è entrato Veloso subito bravo a ficcarsi bene dentro la partita,. Il Verona cambia di più e meglio, Lazovic scheggia la traversa al 40’ e c’è tempo per notare che con 15 legni la squadra scaligera affianca il Milan nella graduatoria stagionale di questa specie di jella (o di mira sbagliata). A 1’ dalla fine dei 90’ punizione per la Juve che sta sulle ginocchia per di più sbucciate, la tira Ronaldo e la fallisce banalmente, è il suo vizietto. Gufi appollaiati idealmente sulla traversa della porta bianconera segnalano che4' s.t. Ronaldo, 34' s.t. Barak4' s.t. Chiesa; 34' s.t. LazovicSilvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni (dal 39' s.t. Dawidowicz), Sturaro, Ilic (dal 1' s.t. Veloso), Dimarco (dal 9's.t. Lazovic); Barak, Zaccagni (dal 39' s.t. Bessa); Lasagna. All.: JuricSzczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa (dal 44' s.t. Pardo), Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey (dal 24' s.t. McKennie); Kulusevski, Ronaldo. All.: PirloMaresca18' p.t. Ramsey (J), 33' p.t. Ligt (J); 45' p.t. Barak (HV); 45' s.t. Dawidowicz