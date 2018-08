Prosegue la prima giornata di Serie A. Dopo le vittorie esterne di Juventus, Napoli e Roma, rispettivamente sui campi di Chievo Verona, Lazio e Torino, il programma continua con altre quattro sfide. Empoli e Parma tornano nel massimo campionato e ospitano il nuovo Cagliari di Maran e l'Udinese di Velazquez, 36enne tecnico spagnolo all'esordio in Serie A. Derby tutto emiliano al Dall'Ara di Bologna tra la formazione di Filippo Inzaghi e la Spal, alla seconda stagione consecutiva in Serie A. In campo anche l'Inter a Reggio Emilia contro il Sassuolo, mentre sono rimandate le sfide, in programma proprio questa sera alle 20.30, Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina, dopo la tragedia che ha colpito la città di Genova: la prima si disputerà il 31 ottobre, mentre blucerchiati e viola si affronteranno il 19 settembre. Domani il posticipo tra Atalanta e Frosinone.