Prosegue lae oltre al posticipo Juventus-Verona (20.45) ci sono altre cinque partite in programma in questa domenica. Si partecon: tre pareggi nelle ultime quattro per la squadra di Gasperini, mentre quella di Mazzarri cerca punti per la salvezza., oltre a Venezia-Napoli, altri due incontri:edsi affrontano al Dall'Ara per rilanciarsi, tre sconfitte consecutive per i rossoblù (sei nelle ultime sette) e sei partite senza vittoria per i toscani; stesso obiettivo per la, reduce da quattro ko di fila, che ospita al Ferraris il, alla ricerca di una vittoria dopo un pareggio e una sconfitta., poi, è il turno di: i friulani arrivano da tre partite senza vittoria (due sconfitte e un pareggio con soli due gol segnati e otto subiti), mentre i granata di Juric sono a caccia del quarto risultato utile consecutivo (due vittorie e un pareggio) per alimentare le ambizioni europee.