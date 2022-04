Sarà un derby toscano ad inaugurare il programma domenicale della, reduce dal convincente pareggio sul campo dell'Inter prima della sosta,ma che non consegue la vittoria dal lontanissimo 12 dicembre.Alle 15, oltre all'affascinante sfida del Gewiss Stadium tra, con la formazione di Mazzarri desiderosa di cancellare il ricordo delle ultime tre sconfitte consecutive per allontanare il tentativo di rimonta del Genoa terzultimo. Provano a ripartire pure i friulani di Cioffi, che hanno raccolto appena un pareggio nelle ultime due uscite e ne hanno vinta appena una nelle ultime cinque.rilanciata dal colpo di Venezia prima della pausa: galvanizzati dal successo nel derby, i giallorossi hanno l'opportunità di controsorpassare la Lazio e riprendersi il quinto posto, a -5 dalla Juve.Juve che sarà poi una delle due protagoniste del big match di questa domenica, quando dalle 20.45 la squadra di Max Allegri se la vedrà con l'Inter di Simone Inzaghi in una sfida dal forte sapore di scudetto.