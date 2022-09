Calcio no stop. Dopo la settimana di Coppe europee, latorna protagonista con il programma dellain scena a partire da oggi con tre anticipi. Aprela sfida del Dall'Ara traprima gara in panchina per il nuovo tecnico dei felsinei, appena subentrato a Sinisa Mihahjlovic: la volontà è quella di dare continuità alla vittoria ottenuta contro la Fiorentina, con un nuovo modulo, mentre i toscani di Paolocercano la prima vittoria dopo 4 pareggi e una buona prestazione offerta contro la Roma.L'Empoli ha perso solamente una delle ultime nove sfide di Serie A contro il Bologna (1-3 il 27 aprile 2019), ottenendo ben cinque successi nel parziale (3N). Delle otto partite interne di Serie A contro l'Empoli, il Bologna ne ha persa soltanto una: 2-3 il 19 dicembre 2015 con Roberto Donadoni in panchina - completano il quadro al Dall'Ara quattro successi rossoblu e tre pareggi. Dopo il successo per 2-1 contro la Fiorentina nell'ultimo turno, il Bologna potrebbe vincere due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal dicembre 2021, in quell'occasione contro Spezia e Roma.Per la prima volta dal 2003/04 – stagione in cui arrivò poi la retrocessione in Serie B – l’Empoli non ha vinto nessuna delle prime sei gare in un campionato di Serie A; in quella stagione la prima vittoria dei toscani giunse alla decima partita. Una sola vittoria per l'Empoli nelle ultime 14 trasferte disputate in Serie A (1-0 v Atalanta lo scorso maggio) - per i toscani completano il quadro sette pareggi e sei sconfitte. Il Bologna è la squadra che ha giocato meno palloni nell’area avversaria in questa Serie A (77); Empoli quart’ultimo in questa classifica con 97 tocchi, meglio solo di Monza e Lecce (88 ciascuna).Il Venezia di Paolo Zanetti è l’unica squadra che Thiago Motta ha battuto sia all’andata che al ritorno nello scorso campionato di Serie A alla guida dello Spezia. Marko Arnautovic è il primo giocatore del Bologna capace di realizzare più di cinque gol nelle prime sei gare stagionali giocate dal club in Serie A a partire da Giuseppe Savoldi nel 1970/71 e il secondo straniero in generale a riuscirci con i rossoblu dopo Harald Nielsen nel 1962/63. Denso Kasius è il più giovane giocatore ad aver aver fornito più di un assist nella Serie A in corso e più nello specifico è il difensore più giovane dei maggiori cinque campionati europei ad aver servito almeno due passaggi vincenti nel 2022/23.Tra i giocatori che hanno effettuato almeno 10 tiri in questa Serie A, Martín Satriano (classe 2001) è il più giovane: su 12 conclusioni totali, però, l’attaccante dell’Empoli solo due volte ha centrato lo specchio della porta