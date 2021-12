Dopo gli anticipi di venerdì e le gare di ieri e di oggi a mezzogiorno, in attesa del posticipo tracontinua con tre partiteAprela sfida del Picco tra lodi Thiago, in piena crisi dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Lecce e le quattro sconfitte e un solo pari nelle ultime cinque, che l'hanno portato ad avere solo due punti di margine sulla zona rossa, e la sorpresadi Aurelio, alla seconda miglior partenza di sempre nella propria storia nel massimo campionato, con quattro risultati utili di fila e i 26 punti totalizzati, a sole 2 lunghezze dalla zona Europa.due partite: ladi Roberto, rinata dopo la vittoria nel derby e il passaggio agli ottavi di Coppa Italia, vuole la quarta vittoria nelle ultime sei, che la allontanerebbe forse definitivamente dalla zona rossa distante 8 punti, nella sfida del Ferraris contro ildi Paolo, altra sorpresa, seppur senza vittorie nelle ultime quattro partite, a +6 sulla terzultima. Stessa ora per la gara dell'Olimpico di: Ivanritrova l', allenato da Igor, nella sfida tra granata, reduci da tre risultati utili di fila, e scaligeri, che può valere il sorpasso in classifica.