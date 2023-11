Lava avanti e dopo la sfida già conclusa tra Salernitana e Lazio, si torna in campo anche sul terreno del Gewiss Stadium. A sfidarsi, al rientro dalla sosta nazionali, sono. In un turno di campionato in cui si affrontano non solo Juve e Inter, ma anche Milan e Fiorentina, dal match delle 18 può emergere un verdetto importante in termini di classifica.Da una parte la squadra di Gianpieroarriva al match dopo(sconfitta con l'Inter e pareggio con l'Udinese) e vuole tornare a sorridere. Proverà a farlo contro i campioni d'Italia in carica, freschi di rivoluzione in panchina. Il Napoli arriva infatti alla sfida del Gewiss accompagnato dalla curiosità legata alla. Il nuovo allenatore dei partenopei proverà a partire con il piede giusto e potrà farlo con Victor, tornato tra i convocati., sarà il campo a dare risposte.Ile non ha mai ottenuto quattro successi di fila contro i bergamaschi nel massimo campionato.I partenopei, inoltre, hanno segnato almenoIl Napoli è la squadra con la più alta differenza tra i punti conquistati in trasferta e quelli ottenuti in casa: 14 contro solo 7. Dato in perfetto equilibrio per l’Atalanta (10 contro 10).in questa stagione, mentre il Napoli è una delle quattro a non avere ancora trovato la rete da questa situazione di gioco.Walterin Serie A: soltanto Garbutt (92), Sarri (79) e Monzeglio (77) hanno collezionato più successi alla guida degli azzurri in campionato.Gianlucaha segnato tre gol nelle ultime due partite da titolare; soltanto tra novembre e dicembre 2021 l’attaccante dell’Atalanta ha trovato la via della rete per tre gare di fila da titolare nella competizione: in quel caso la terza arrivò proprio contro il Napoli.Matteo: sono 8, frutto di cinque reti e tre assist.: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Bakker; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini.: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.