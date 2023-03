La gara centrale del sabato di Serie A è quella tra Atalanta e Udinese al Gewiss Stadium, una chiamata da non sbagliare per entrambe le squadre, reduci da risultati più che deludenti per quella che è la loro classifica. L'Udinese non è andata oltre il 2-2 con lo Spezia in casa, mentre la Dea ha ceduto per 2-0 al Milan a San Siro. Gasperini e Sottil si aspettano risposte importanti dai loro interpreti.



LE STATISTICHE



L'Atalanta è imbattuta da 10 sfide (7V, 3N) di Serie A contro l'Udinese. l'ultimo successo dei friulani risale al 2-1, del 29 ottobre 2017, con le reti di de Paul e Barak.



L'Atalanta ha sempre trovato il gol nelle ultime 15 sfide di Serie A contro l'Udinese.



L'Udinese ha vinto solo una delle ultime 16 partite di Serie A (9N, 6P) e solo una squadra nei maggiori cinque campionati europei ha registrato meno successi dei bianconeri nel periodo: zero per l’Angers.



Dopo la rete contro lo Spezia, Roberto Pereyra potrebbe andare in gol per due presenze consecutive in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal maggio 2015