Non solo Juventus-Roma e Milan-Bologna, altri due match di Serie A in programma. Alle 18:30 la Cremonese - alla ricerca del primo punto stagionale nonostante due ottime prestazioni contro Fiorentina e Roma - ospita il Torino. Sarà l'esordio casalingo per la squadra di Massimiliano Alvini che si affiderà ancora alla coppia Okereke-Dessers in attacco. Il Torino invece ha iniziato con una vittoria e un pareggio la stagione e Juric può essere soddisfatto. Lukic dovrebbe partire ancora in panchina mentre dietro Sanabria, sarà confermata la coppia Vlasic-Radonjic.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Cremonese (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Baez, Pickel, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. All. Alvini.



Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.





A seguire la sfida tra Spezia e Sassuolo. La squadra di Luca Gotti arriva dalla netta sconfitta a San Siro contro l'Inter ma proverà a replicare il successo casalingo ottenuto alla prima giornata contro l'Empoli e potrà contare sul rientro di Verde, assente contro i nerazurri. Nelle ultime cinque vittorie tra le mura amiche, lo Spezia non ha concesso neanche un gol. Il Sassuolo conterà sugli ottimi precedenti contro lo Spezia (6 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta) per provare a centrare la seconda vittoria consecutiva. Ballottaggio tra Ceide e Kyriakopoulos per completare il tridente offensivo con Berardi e Pinamonti.