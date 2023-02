Il Napoli capolista apre la 24esima giornata di Serie A: gli uomini di Spalletti sono di scena al Castellani di Empoli contro i toscani che stanno conducendo un'ottima stagione, saldamente al di sopra della zona rossa. Nel turno precedente, Osimhen e compagni hanno battuto a domicilio il Sassuolo, mentre la banda Zanetti è uscita con un punto dal Franchi di Firenze. Nella formazione dei campani c'è Zielinski e non Elmas, mentre non ce la fa Caputo nell'Empoli, non è al meglio della forma. Esordisce dal 1' Piccoli.



LE STATISTICHE



L'Empoli è una delle due formazioni che nelle ultime due stagioni di Serie A è riuscita a battere il Napoli in due diverse occasioni (al pari dell'Inter) - i toscani hanno infatti trovato il successo in entrambe le gare dello scorso campionato contro i partenopei.



L'Empoli è imbattuto da cinque partite interne di Serie A, grazie a tre successi seguiti da due pareggi: non registra una striscia di imbattibilità più lunga in casa nel torneo dal maggio 2016 (sei con Marco Giampaolo alla guida).



Victor Osimhen è andato a segno in tutte le ultime sette partite giocate in campionato e potrebbe diventare il primo ad arrivare a otto in una singola edizione nella competizione da Cristiano Ronaldo (11 tra dicembre 2019 e febbraio 2020).



Khvicha Kvaratskhelia (10 reti e 9 assist in questa Serie A) potrebbe diventare il primo giocatore con almeno 10 gol e 10 assist nella sua prima stagione in assoluto nei maggiori cinque campionati europei dai tempi di Diego nel 2006/07 (13 centri e 13 assist con il Werder Brema).