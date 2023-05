A vent'anni dalla finale di Champions di Manchester che vide iltrionfare ai rigori sullanel 2003, le due squadre si trovano di fronte per una sfida che può sancire per i rossoneri l'accesso diretto alla fase a gironi della massima competizione continentale. Una coppa che è diventata irraggiungibile per i bianconeri dopo il rovinoso tonfo di Empoli, ma, che ha a tiro Roma e Atalanta nelle posizioni che valgono l'Europa League, cerca comunque una reazione da parte dei suoi, schierati con una formazione molto offensiva in quella che può essere l'ultima allo Stadium perIn avanti, col Fideo, ci sono, il quale gioca al centro dell'attacco a causa dell'indisponibilità di Vlahovic.invece si affida al suo miglior undici a disposizione, col chiacchieratissimoal centro della trequarti per gli ultimi lampi stagionali in attesa di capire cosa succederà con il Real Madrid.Dopo il successo per 2-0 nella gara d’andata, ilpotrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Juventus in Serie A per la terza volta negli ultimi 50 anni, dopo il 2009/10 e il 1990/91.Nessuna squadra ha guadagnato più punti in gare casalinghe dellain questa stagione di Serie A: 42 in 18 match (record al pari del Napoli); dall’altra parte, il Milan ha vinto soltanto una delle ultime nove trasferte (4N, 4P) tra tutte le competizioni (4-0 vs Napoli in campionato lo scorso 2 aprile) e ha perso le due più recenti.Federicoha preso parte a sei gol (tre reti e tre assist) contro il Milan in campionato, inclusa la sua unica doppietta con la Juventus in Serie A (6 gennaio 2021): contro nessuna squadra ha partecipato a più marcature in Serie A (sei anche contro il Bologna).Olivierha segnato 11 reti nel campionato in corso: eguagliato il suo score della Serie A 2021/22. Allargando a tutte le competizioni, era dal 2016/17 che il francese non realizzava almeno 16 gol in una singola stagione con i club (16 con l’Arsenal): l’ultima volta in cui ha fatto meglio risale al 2015/16 (24 marcature in quel caso, sempre con l’Arsenal).