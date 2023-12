Due dei tecnici meno esperti della nostra Serie A, al secondo anno Palladino, al primo Gilardino, si confrontano a Monza nella gara delle 15 della domenica della 15esima giornata di Serie A. All'U-Power Stadium arriva il Genoa, staccato in classifica dai brianzoli di soli tre punti e quindi in cerca dell'aggancio. Grande sfida tra i due trequartisti, Colpani e il rientrante Gudmundsson, due delle note più liete di questo autunno. Gara visibile in streaming su Dazn con collegamento a partire dalle 14:30.







LE STATISTICHE



L’ultima volta che Monza e Genoa si sono sfidati in campionato risale alla Serie C 2005/06: due gare di regular season (un pareggio e un successo del Grifone) e nella doppia finale Playoff, che permise ai liguri la promozione in Serie B (vittoria 2-0 all’andata in trasferta con gol di Igor Zaniolo, padre di Nicolò, e sconfitta 0-1 al ritorno in casa).

Il Monza ha subito gol nelle ultime sei gare di campionato, solo una volta i brianzoli hanno concesso reti in più partite di fila in Serie A (sette tra febbraio e aprile scorso).

Soltanto Khvicha Kvaratskhelia (84) ha partecipato a più sequenze su azione che sono terminate con un tiro rispetto a Roberto Gagliardini in questo campionato: 83 per il biancorosso, delle quali cinque si sono concluse con un gol.

Morten Frendrup ha fornito quattro assist in 14 match di questo campionato - non ne aveva servito nessuno in tutte le precedenti 47 partite disputate in carriera tra Serie A e Serie B