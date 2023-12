In occasione della 75esima Giornata Mondiale dei Diritti Umani e in concomitanza con la 15esima giornata del campionato di Serie A Tim domenica 10 dicembre, AC Monza e Genoa CFC faranno il loro ingresso in campo indossando la stessa felpa per farsi promotori di un forte messaggio di unione, uguaglianza e difesa dei diritti umani. L’iniziativa “Field For Rights” è promossa da Pulsee Luce e Gas - brand full digital per le utenze domestiche di Axpo Italia nonché sponsor presente sulle maglie di entrambi i club – che ha voluto realizzare qualcosa di mai accaduto prima in occasione di una ricorrenza così importante.



La felpa in edizione limitata che accomuna le due squadre, vede impressa su ciascuna delle 22 maglie dei calciatori altrettante parole riprese dalla Dichiarazione dei Diritti Umani approvata dall’ONU nel 1948 per dare ancora più forza al messaggio di compattezza e unione. PACE, LIBERTÀ, CULTURA, RISPETTO, FAMIGLIA, CURA, COMUNITÀ sono solo alcune di quelle che trovano spazio sul retro di questa speciale felpa celebrativa cui si unisce il ruolo fondamentale della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente, temi di grande rilevanza per l’operatore energetico e che rappresentano, a buona ragione, un altro di quei diritti che riguardano tutti noi.



Le maglie con cui i calciatori faranno il loro ingresso in campo saranno parte di un’asta benefica tramite la piattaforma dell’ente no profit LIVE Charity per dare un contributo concreto all’iniziativa.