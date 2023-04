L'andata è stata la prima uscita nel campionato 2022-23 di entrambe le squadre, era finita con un 3-0 perentorio per la Juve con doppietta di Vlahovic e sigillo di Di Maria, e lasciava presagire una stagione molto più agevole per la Vecchia Signora. Diversi mesi dopo, la Juve occupa il settimo posto complice la penalizzazione di 15 punti per via del caso plusvalenze, punti che potrebbero essere restituiti mercoledì quando è attesa la sentenza definitiva. Nel frattempo, l'obiettivo è quello di rimanere al secondo posto sul campo, dato che la Lazio, con una partita in più, dista 17 punti. Il Sassuolo conduce un campionato abbastanza tranquillo, ma è stato superato ieri all'undicesimo posto dal Monza e vorrà riprendersi la posizione persa.



LE STATISTICHE



La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei trasferte di Serie A contro il Sassuolo (1N), parziale nel quale i bianconeri hanno sempre segnato almeno due gol.



Il Sassuolo ha vinto tre dei cinque incontri casalinghi giocati nel girone di ritorno di questa Serie A (1N, 1P), eguagliato lo stesso numero di successi registrato in tutto il girone d’andata (3V, 2N, 4P).



Adrien Rabiot ha segnato otto gol in questo campionato e può eguagliare Pavel Nedved (9 nel 2002/03), Claudio Marchisio (9 nel 2011/12), Sami Khedira (9 nel 2017/18) e Arturo Vidal (9 nel 2013/14), come centrocampista della Juventus con più reti realizzate esclusi i rigori in una singola stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.