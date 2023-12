La vigilia l'ha riscaldata Mourinho, con parole non molto lusinghiere nei confronti di Berardi e un attacco aperto al direttore di gara Marcenaro; ora tocca ai giocatori di Sassuolo e Roma, di fronte al Mapei Stadium alle 18 nella penultima gara della domenica della 14esima giornata di Serie A, prima del big match tra Napoli e Inter. E' la sfida tra Berardi e Pinamonti da una parte e Dybala e Lukaku dall'altra. Cifra tecnica e fisica assicurata.







STATISTICHE



Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei degli ultimi sette incontri di Serie A contro la Roma (2V, 4N), dopo che aveva perso otto volte nei 12 precedenti (4N).

La Roma ha pareggiato tutte le ultime tre trasferte di Serie A contro il Sassuolo, l’ultima volta che ha registrato quattro pareggi esterni consecutivi contro una singola squadra nella competizione è stata tra il 2005 e il 2010, contro il Livorno.

La Roma è la vittima preferita di Andrea Pinamonti in Serie A: l’attaccante del Sassuolo ha messo a segno infatti cinque reti in otto gare contro i giallorossi e solo una volta ha terminato un incontro interno senza gol contro questa avversaria nella competizione, il 12 maggio 2021 con l’Inter, quando scese in campo per appena 13 minuti.

L’attaccante della Roma Andrea Belotti ha segnato ben nove reti in Serie A in 14 confronti contro il Sassuolo, contro nessuna avversaria ha messo a segno più marcature (nove anche contro la Sampdoria); nella storia della competizione, nessun giocatore ha realizzato più gol contro i neroverdi (nove anche per Duván Zapata e Gonzalo Higuaín).