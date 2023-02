Lafa visita allodopo il pareggio amaro contro il Nantes in Europa League: gli uomini di, allenatore ad interim dopo l'esonero di Gotti e in attesa del prossimo allenatore che dovrebbe essere Semplici, vengono da un periodo difficilissimo senza il bomber Nzola., dopo le polemiche in settimana sui gol segnati e la filosofia di gioco, si affida alle sue punte disponibili,dato che Di Maria e Chiesa sono alle prese con riposo e affaticamento (l'argentino dalla panchina, l'italiano neanche quello). In porta Perin al posto di Szczesny, sulla fascia destra c'è Cuadrado.Laè una delle due formazioni - al pari della Lazio - contro cui lo Spezia ha giocato più di una partita trovando sempre la sconfitta nel massimo campionato.Lonon segna in casa da 329 minuti (dal gol al 31’ di Nzola in Spezia-Atalanta 2-2): è il digiuno casalingo più lungo per i liguri nel massimo campionato italiano.Dusanha messo a referto cinque gol in cinque partite di Serie A disputate contro lo Spezia: i cinque centri sono però tutti concentrati nelle quattro gare casalinghe.