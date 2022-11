La 14esima giornata di Serie A si apre non solo con Napoli-Empoli, ma anche con, la gara dell'ex: i friulani sono in astinenza di vittorie così come i liguri, è una gara che può segnare un punto di svolta per entrambe le formazioni. Lo Spezia è appena sopra la zona retrocessione, l'Udinese dopo un avvio sprint è scesa all'ottavo posto. Recuperadopo l'infortunio, così comeche però a differenza dell'avversario va in panchina.L’Udinese ha ottenuto tre successi e due pareggi nelle ultime cinque trasferte di Serie A;(5V, 1N). La squadra di Sottil(4N, 1P), segnando in media 0.8 gol a partita nel parziale, dopo aver registrato una serie di sei successi consecutivi, realizzando 2.5 gol in media a match.Tra novembre 2019 e dicembre 2021 Luca Gotti è stato alla guida dell’Udinese, con cui ha ottenuto 22 vittorie e 25 pareggi, e subito 35 sconfitte. Per il momento, tra i tre allenatori dello Spezia in Serie A (con Vincenzo Italiano e Thiago Motta), è quello con la peggior media punti (0.69). MBalaha realizzato tre delle ultime quattro reti casalinghe dello Spezia in Serie A, tante quante nelle precedenti 33 marcature interne dei liguri. L’attaccante angolano conta– nel precedente era rimasto a secco di gol nelle 12 partite interne disputate, mentre nel 20/21 ne aveva siglati sette in 14 sfide.: Dragowski; Nikolaou, Kiwior, Ampadu; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Verde, Nzola.: Silvestri; Perez, Bijol, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Ebosse; Deulofeu, Success.