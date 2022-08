La seconda giornata di Serie A si apre con un match molto interessante, quello fra, entrambe vittoriose nella prima giornata e in cerca di continuità in avvio di campionato. Alla stessa ora, lacercano alla Dacia Arena i primi punti della stagione in una sfida che l'anno scorso ha decretato col brivido la salvezza dei campani. Sono le sfide tra, entrambi a segno alla prima, e fra i serbiad animare la gara dell'Olimpico Grande Torino, mentresi affidano alla solidità delle difese per provare a pungere in ripartenza.Alle 20:45 ilospita il neopromossocon l'obiettivo di riscattare la sconfitta patita sul campo della Juventus. I salentini, beffati all'ultimo dall'Inter la settimana scorsa, sono in emergenza difensiva ma hanno tratto dal match del Via del Mare nuove certezze sul loro gioco.V. Milinkovic-Savic; Djdji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. JuricProvedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri(3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Masina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. All. Sottil(3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Radovanovic, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Botheim. All. Nicola(4-3-3):In serata(4-3-3): In serata