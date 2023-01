La domenica di Serie A prosegue con due scontri interessanti come quelli tra Torino e Spezia all'Olimpico e tra Udinese e Bologna alla Dacia Arena. Si tratta da una parte dell'incontro tra decima e quart'ultima, con i granata che hanno eliminato il Milan in Coppa Italia in settimana; dall'altra è ottava contro 13esima, ma i friulani non vincono dal 3 ottobre e devono fare ancora a meno di Deulofeu, in tribuna. Di contro, il Bologna accusa le assenze di Arnautovic e Zirkzee in attacco.



LE STATISTICHE



Le ultime quattro reti di Antonio Sanabria in campionato sono state realizzate tutte in trasferta (incluse le tre del 2022/23): il suo ultimo gol, allo stadio Olimpico Grande Torino, in Serie A, risale al 23 gennaio 2022 contro il Sassuolo.



A partire da metà ottobre 2022, soltanto Victor Osimhen (nove) e Lautaro Martínez (otto) hanno preso parte a più marcature di MBala Nzola in Serie A (sei, cinque reti e un assist). Il classe ’96 ha segnato due gol contro il Torino nel massimo campionato (doppietta, il 15 maggio 2021, al Picco).



Le ultime sette reti dell’Udinese in Serie A sono state realizzate da sette giocatori diversi: Nehuén Pérez, Deulofeu, Beto, Lovric, Nestorovski, Samardzic e Pereyra.



Riccardo Orsolini (32 reti, 18 assist) è uno dei tre giocatori italiani, nati dal 1997, ad avere preso parte ad almeno 50 reti in Serie A, insieme a Federico Chiesa (65) e Nicolò Barella (52).