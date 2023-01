L'Udinese si prepara alla sfida al Bologna. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa di Andrea Sottil. "I ragazzi hanno lavorato bene, con grande applicazione e serenità, quella che serve a mantenersi lucidi e nello stesso tempo migliorare tutti i principi di gioco. Una buona settimana direi".



"Udogie e Success stanno entrambi meglio. Hanno svolto differenziato nei primi due giorni e poi si sono allenati con il gruppo con regolarità. Mi aspetto miglioramenti sia nella tenuta fisica ma soprattutto nell’essere più continui nelle performance. Deulofeu ha fatto una settimana dentro al gruppo, dovremo valutare oggi con i miei collaboratori il da farsi. Per Samardzic, lui sa benissimo la mia stima nei suoi confronti e quella dei suoi compagni. Da lui mi aspetto molto, è un giocatore che alza la qualità del centrocampo e sa anche finalizzare. Deve solamente dare continuità negli allenamenti e nelle prestazioni in campo"."



"Siamo tutti consapevoli che non si vince da un po’ di tempo, è l’evidenza, però dobbiamo restare calmi e lucidi perché siamo ancora ottavi in classifica e, rispetto allo scorso anno, abbiamo 25 punti invece di 17. Abbiamo sempre fatto la prestazione e siamo sempre stati all’altezza. Doveva esserci qualche punto in più, sono d’accordo, ma nella nostra categoria non ci sono partite facili e scontate".