Udinese e Bologna si sfidano alle 15 di oggi al Bluenergy Stadium di Udine, in un match valevole per la 18esima giornata della Serie A 2023-24. Il match è visibile alle 15 in diretta su Dazn. La partita fra friulani e felsinei riveste una grande importanza sia per la zona salvezza, con i padroni di casa 17esimi in classifica con 14 punti, che per la zona Champions/Europa League, con gli ospiti quinti a quota 31 punti.



Di seguito le formazioni ufficiali e i dettagli del LIVE!



UDINESE - Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.



BOLOGNA - Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Urbanski, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.