Sulla carta l’ultimo turno di campionato sarebbe dovuto essere favorevole alle formazioni di testa in Serie A. Invece il calcio, nella sua incredibile bellezza, ha regalato risultati a sorpresa con molti Davide che hanno messo in crisi, meritatamente, i Golia di turno. La parte del leone, ovviamente, l’hanno fatta Dionisi, con il suo Sassuolo ammazzagrandi corsaro a San Siro contro i campioni d’Italia, e Nicola, che alla prima partita con la Salernitana ha imposto lo stop al Milan capolista. Nonostante la sconfitta interna con gli emiliani, la seconda nelle ultime tre giornate, l’Inter rimane saldamente avanti a tutti per la conquista dello scudetto. Gli uomini di Inzaghi, infatti, secondo gli esperti vedono il secondo tricolore consecutivo a 1,60 con ampio margine sulle dirette concorrenti. I cugini del Milan però, nonostante il pareggio all’Arechi, mantengono il primato in classifica con due lunghezze di vantaggio su Dzeko e compagni anche se l’Inter deve ancora recuperare la gara con il Bologna. Pioli è consapevole che, da adesso in poi, non si potrà più sbagliare se vuole ridare ai rossoneri uno scudetto che manca da 11 anni. E proprio la storia potrebbe essere l’altro alleato del Milan: all’epoca, con Allegri in panchina, il Diavolo, con Ibrahimovic in campo, centrò il titolo strappandolo proprio ai cugini. Un ricorso che pagherebbe 4 volte la posta. Perde un’occasione anche il Napoli, salvato nel finale a Cagliari da Osimhen. Gli azzurri però non vogliono assolutamente mollare la presa e vogliono provare a dire la loro fino alla fine. Il Napoli attende di festeggiare il titolo dal 1990, un’attesa che il popolo partenopeo spera di interrompere in questa stagione: il terzo scudetto della storia azzurra si gioca a 5,50. La sfida-scudetto sarà quindi a tre perché difficilmente Juventus, vincente a 20, o Atalanta, a secco di vittorie in campionato da cinque giornate e il cui primo storico tricolore pagherebbe 33 volte la posta, al momento sembrano in grado di poter rientrare nella lotta per il titolo.